sabah.com.tr ÖZEL | İş insanı Halit Yukay olayında korkunç gerçek ortaya çıktı: Tekneye gemi çarpmış!

ÖZEL | İş insanı Halit Yukay olayında korkunç gerçek ortaya çıktı: Tekneye gemi çarpmış!
SON DAKİKA... İş insanı Halit Yukay 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için Graywolf isimli teknesiyle denize açıldı. Saat 17.00'dan sonra haber alınamayan iş adamının kısa süre sonra parçalanmış teknesine ulaşıldı. Arama çalışmaları sürerken olayın yaşandığı bölgeden geçtiği belirlenen yük gemisi kaptanı gözaltına alındı. "Bir sarsıntı hissettim, baktığımda parçalanmış tekneyi gördüm" diyen kaptan tutuklanırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu ortaya çıktı! İşte haberin ayrıntıları...
SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı.
TEKNENİN ÜZERİNDE BEYAZ İZLER!
7 gündür devam eden arama çalışmalarına rağmen Halit Yukay bulunamazken, sabah.com.tr olayla ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Öyle ki Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi. Tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini, ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini, söyledi. Yapılan incelemelerde; C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca, kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Şüphelinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı öğrenildi.
TEKNENİN PARÇALARININ ARASINDAN GEÇİP...
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:
Marmara Adası açıklarında Halit YUKAY'a ait Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine, Türk vatandaşı C.T.'nin kaptanlığını yaptığı Türk bandıralı geminin söz konusu tekneye çarptığı iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Şüpheli C.T. alınan ifadesinde; Çanakkale'den Kocaeli'ye seyir halindeyken olay günü saat 17.10 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, bu parçaların arasından geçtiğini, kontrol amacıyla daire çizdiğini, ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini beyan etmiştir.