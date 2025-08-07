Sakarya-TEM’de zincirleme kaza dehşeti! 10 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücülerinden Cihan Metin, "Biz Ankara istikametine gidiyorduk. Kazanın olduğunu gördük yavaşladık ve bize arkadan vurdular yaralılar var. Can kaybı olmamasına sevindik inşallah da olmaz" dedi. Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekipleri araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.