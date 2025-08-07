Sakarya'daki kanlı gecede şok detay! 2 kişiyi katletmişti! Meğer şüpkeli kaçmak için bir aracı...

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda, olay günü silah taşıyan iki kişi ile bir kişiyi öldürüp diğerini ağır yaralayan ana şüpheli tutuklandı. Bu korkunç olayın ardından firar eden bir şüphelinin ise kaçmak için silah zoruyla bir aracı gasp ettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 11:45 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2025 12:04

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Erenler'de meydana gelen ve ortalığı savaş alanına çeviren silahlı kavga, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın kesin nedeni henüz netlik kazanmazken, emniyet ekipleri olaya karışan tüm şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, FİRARİ ZANLI ARANIYOR Olay yeri inceleme ekipleri, kanlı kavganın ardından delilleri toplarken, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonlar neticesinde, olayda aktif rol oynayan ve iki kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan ana şüpheli ile birlikte iki kişi daha yakalanarak mahkemeye sevk edildi.