Samsun'da 55 yaşındaki Yılmaz Akan'ın sır ölümü! Ailenin iddiaları kafa karıştırdı: 'Telefona cevap veren kişi kim?'
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 6 ay önce cesedi kıyıya vuran 55 yaşındaki Yılmaz Akan'ın ölümüne ilişkin şüpheler devam ediyor. Oğlu Ferhat Akan (29), babasının telefonunu açan kişinin bulunmasını talep etti. Yılmaz Akan'ın eşi Melek Akan (50) ise "6 aydır çözülemedi, cüzdan ve telefon bulunmadı. Bulunmasını istiyorum. Eşimin ölümündeki şüphelerin ortadan kaldırılmasını istiyorum" dedi.
Canik ilçesinde yaşayan Melek Akan, 24 Mart'ta saat 22.00 sıralarında polis merkezine giderek, bir dönercide pide ustası olarak çalışan eşi Yılmaz Akan'dan haber alamadığını söyledi. Akan ifadesinde, "Eşim işe gidiyorum diye evden ayrıldı. Ancak daha sonra kendisinden haber alamadık. İş yerini aradım ama işe gitmediğini söylediler, her yere baktık ama bulamadık. Telefondan aradık ama başka biri açtı. Tekrar aradığımda da ulaşamadım" dedi.
25 Mart'ta saat 13.00 sıralarında yeniden polis merkezine giden Melek Akan ek ifade verdi. Buradaki ifadesinde de "Dün defalarca aradığımda telefonu, A.G. adında biri açtı. 'Kimsin' diye sorduğumda, telefondaki bana, 'Bu telefon benim' dedi ve kapattı. Telefonu sürekli çalıyor ama açan yok. Eşimin hayatından şüphe ediyorum" diye konuştu.
27 Mart'ta saat 12.00 sıralarında ise Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi sahil kısmında yürüyüş yapan bir kişi, kıyıda yüzüstü yatan birini görünce polise ihbarda bulundu. Gelen ekiplerin incelemesinde öldüğü anlaşılan kişinin Yılmaz Akan olduğu tespit edildi. Akan'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Akan'ın üzerinde telefon ve cüzdan bulunamadı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Savcılık, yaptığı araştırmada olayla bağlantılı olduğu belirtilen A.G. adında kişiye ulaşamadı. Otopsi raporunda, Akan'ın boğulduğu, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi bulunmadığı fakat alkollü olduğu tespit edildi. Savcı, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İncelemede, Akan'ın 24 Mart'ta saat 11.00 sıralarında Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Doğu Park'ın sahil kısmına doğru gittiği, koşarak yolun karşısına geçtiği, tramvay üst geçidinden yürüdükten sonra da bir daha herhangi bir güvenlik kamerasında görünmediği tespit edildi.