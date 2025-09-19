Samsun’da 55 yaşındaki Yılmaz Akan’ın sır ölümü! Ailenin iddiaları kafa karıştırdı: ’Telefona cevap veren kişi kim?’

Canik ilçesinde yaşayan Melek Akan, 24 Mart'ta saat 22.00 sıralarında polis merkezine giderek, bir dönercide pide ustası olarak çalışan eşi Yılmaz Akan'dan haber alamadığını söyledi. Akan ifadesinde, "Eşim işe gidiyorum diye evden ayrıldı. Ancak daha sonra kendisinden haber alamadık. İş yerini aradım ama işe gitmediğini söylediler, her yere baktık ama bulamadık. Telefondan aradık ama başka biri açtı. Tekrar aradığımda da ulaşamadım" dedi.

25 Mart'ta saat 13.00 sıralarında yeniden polis merkezine giden Melek Akan ek ifade verdi. Buradaki ifadesinde de "Dün defalarca aradığımda telefonu, A.G. adında biri açtı. 'Kimsin' diye sorduğumda, telefondaki bana, 'Bu telefon benim' dedi ve kapattı. Telefonu sürekli çalıyor ama açan yok. Eşimin hayatından şüphe ediyorum" diye konuştu.