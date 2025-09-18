Samsun’da ilginç olay: Rüyada gördüler, tünel kazdılar! Anne ve oğlu suçüstü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.