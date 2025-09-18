Samsun'da ilginç olay: Rüyada gördüler, tünel kazdılar! Anne ve oğlu suçüstü yakalandı
Samsun'da akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Rüyasında define gördüğü gerekçesiyle tünel kazan anne ile oğlu suçüstü yakalandı. Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi. Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
ANNE VE OĞLU SUÇÜSTÜ YAKALANDI!
İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı.
Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.