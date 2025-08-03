İstanbul’da vahşet: Kardeşini öldürdü eşini yaraladı! Sebebi...

İstanbul Sancaktepe'de Ali Şengül, park sebebiyle tartıştığı kardeşi Murat Şengül'ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayda Murat Şengül'ün karısı Cennet Şengül de bacaklarından yaralandı. Olay, İstanbul Sancaktepe Akpınar Mahallesi Ayten Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın önünde 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan Ali Şengül, araç park etme sebebiyle tartıştığı kardeşi Murat Şengül'e ve eşi Cennet Şengül'e tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kan içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.