İstanbul'da vahşet: Kardeşini öldürdü eşini yaraladı! Sebebi...
İstanbul Sancaktepe’de Ali Şengül, park sebebiyle tartıştığı kardeşi Murat Şengül’ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayda Murat Şengül’ün karısı Cennet Şengül de bacaklarından yaralandı. Ali Şengül, olay yerinde gözaltına alındı.
İstanbul Sancaktepe'de Ali Şengül, park sebebiyle tartıştığı kardeşi Murat Şengül'ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayda Murat Şengül'ün karısı Cennet Şengül de bacaklarından yaralandı. Olay, İstanbul Sancaktepe Akpınar Mahallesi Ayten Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın önünde 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan Ali Şengül, araç park etme sebebiyle tartıştığı kardeşi Murat Şengül'e ve eşi Cennet Şengül'e tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kan içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ EŞİNİ YARALADI
Sağlık ekipleri tarafından olay yapılan kontrolde Murat Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda bacaklarından yaralanan Murat Şengül'ün eşi Cennet Şengül ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşinin katili Ali Şengül de olay yerinde olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Şengül'ün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Abi kardeşin daha önce de kavga ettikleri ve karakolluk oldukları belirtildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.