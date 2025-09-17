Şanlıurfa'da darp edilen kocasını taş atarak kurtardı: O canilerin acımasız dayağı kameraya yansıdı!

Şanlıurfa'da su kuyusu nedeniyle çıkan kavgada darbe aldıktan sonra bayılan şahsın kafasını akrabaları taşla ezmeye çalıştı. Olay yerine koşarak gelen karısı taş atarak müdahele etti. Dehşete düşüren o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 12:48

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Müslüm Y. ile amca çocukları arasında sondajla açılan su kuyusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından evinin önüne giden amca çocukları Müslüm Y.'ye saldırdı. Kafasına taş darbesi alan Müslüm Y., bayılarak yere düştü.

KAFASINI TAŞLA EZMEYE ÇALIŞTILAR Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahısların, yerde hareketsiz halde yatan Müslüm Y.'yi darp etmeye devam ettiği, defalarca kafasına taşla vurarak ezmeye çalıştığı gözlendi. Olayı gören eşi de saldırganlara taş atarak karşılık verdi. Kocasını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan kadın da darp edilerek yaralandı. Olay yerine gelen mahalleli, yerde yaralı ve baygın halde yatan Müslüm Y.'yi kurtardı.