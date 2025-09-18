Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa-Hilvan karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Gümüşlü şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında, Gümüşlü hayatın kaybederken 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Hilvan karayolunda meydana geldi. Sürücü Mehmet Gümüşlü'nün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği lük araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, araçta sürücüsü Mehmet Gümüşlü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi ve kızı ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.