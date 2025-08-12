Sarıyer’de plaj dönüşü kahreden kaza! Deren Lina feci şekilde can verdi! Henüz 2 aylıktı...

Ancak minik Deren Lina, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saat 02.00 sıralarında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ HALA GÖZALTINDA Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölen bebeğin halası olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Yüksel D., 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.