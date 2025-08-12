Sarıyer'de plaj dönüşü kahreden kaza! Deren Lina feci şekilde can verdi! Henüz 2 aylıktı...
İstanbul Sarıyer'de hatalı sollama nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, 2 aylık Deren Lina Dereli yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi tedavi altına alınırken, aracın sürücüsü ve bebeğin halası olan Yüksel D. gözaltına alındı.
Olay, 10 Ağustos Pazar günü saat 15.15 sularında Sarıyer'in Gümüşdere semtinde meydana geldi. Plajdan dönen Yüksel D.'nin kullandığı 34 FEH 511 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Yavuz Y. idaresindeki 34 GBH 966 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
PLAJ DÖNÜŞÜ GELEN ACI KAZA
Feci kazada, sürücüler Yüksel D., Yavuz Y. ve Fırat D. hafif yaralanırken, otomobilde bulunan 2 aylık Deren Lina Dereli ağır yaralandı.
2 AYLIK DEREN LİNA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralıları çevredeki hastanelere sevk ederken, durumu ağır olan 2 aylık Deren Lina Dereli, hemen Sarıyer Çayırbaşı yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.