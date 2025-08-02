Şarkıcı Çağan Şengül konsere giderken kaza yaptı! Minibüs bariyere ok gibi saplandı
Konser için Ankara’ya gitmekte olan şarkıcı Çağan Şengül’ün içinde bulunduğu minibüs, Düzce’de kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada Şengül ile birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Sürücü direksiyon mahallinde sıkışırken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kaynaşlı gişeler mevkiinde bariyerlere saplandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada sürücü S.H. direksiyon mahalinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye sevk edildi.
ŞARKICI ÇAĞAN ŞENGÜL VE DİĞER YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada Ankara'daki konserine gitmekte olan şarkıcı Çağan Şengül ve araç içerisinde bulunan Z.D., M.A.B., M.A.Ö., M.E.G., D.U.B. ve sürücü S.H. yaralandı. Araçta sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.