Şarkıcı Çağan Şengül konsere giderken kaza yaptı! Minibüs bariyere ok gibi saplandı

Kazada sürücü S.H. direksiyon mahalinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

ŞARKICI ÇAĞAN ŞENGÜL VE DİĞER YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Ankara'daki konserine gitmekte olan şarkıcı Çağan Şengül ve araç içerisinde bulunan Z.D., M.A.B., M.A.Ö., M.E.G., D.U.B. ve sürücü S.H. yaralandı. Araçta sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.