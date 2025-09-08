Şarkıcı Tuğba Ekinci’ye taciz şoku: Cinsel organını gönderen tacizciye dava!

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden uğradığı cinsel taciz nedeniyle savcılığa başvurdu. Ekinci'nin ifadesine göre, kimliği belirsiz bir sosyal medya hesabından defalarca müstehcen içerikler gönderildi. Savcılık dosyasına göre şüpheli, sanatçının huzurunu bozacak nitelikte görüntü ve mesajlarla tacizde bulundu. Ünlü sanatçı, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şüpheliden şikâyetçi oldu.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eylemleri "Cinsel Taciz", suçu kapsamında değerlendirildi. Savcılık, müstehcen içerikli mesajların "kadının rızası dışında, rahatsızlık ve huzursuzluk yaratacak nitelikte cinsel amaçlı eylem" olduğunu belirtti.

ŞÜPHELİ SUÇUNU KABUL ETTİ

Şüpheli Muhammet K., alınan ifadesinde Tuğba Ekinci'yi tanımadığını, ancak pişman olduğunu ve suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Dosyadaki sosyal medya kayıtları ve deliller de suçlamaları doğruladı.