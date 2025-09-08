Şarkıcı Tuğba Ekinci’ye taciz şoku: Cinsel organını gönderen tacizciye dava!

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden uğradığı cinsel taciz nedeniyle savcılığa başvurdu. Ünlü şarkıcıya müstehcen görüntüler ve mesajlar gönderen Muhammet K. hakkında 3 yıl hapis talebiyle kamu davası açıldı.

ATAKAN IRMAK

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden uğradığı cinsel taciz nedeniyle savcılığa başvurdu. Ekinci'nin ifadesine göre, kimliği belirsiz bir sosyal medya hesabından defalarca müstehcen içerikler gönderildi. Savcılık dosyasına göre şüpheli, sanatçının huzurunu bozacak nitelikte görüntü ve mesajlarla tacizde bulundu. Ünlü sanatçı, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şüpheliden şikâyetçi oldu.

CİNSEL FOTOĞRAFLARA DAVA

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eylemleri "Cinsel Taciz", suçu kapsamında değerlendirildi. Savcılık, müstehcen içerikli mesajların "kadının rızası dışında, rahatsızlık ve huzursuzluk yaratacak nitelikte cinsel amaçlı eylem" olduğunu belirtti.

ŞÜPHELİ SUÇUNU KABUL ETTİ

Şüpheli Muhammet K., alınan ifadesinde Tuğba Ekinci'yi tanımadığını, ancak pişman olduğunu ve suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Dosyadaki sosyal medya kayıtları ve deliller de suçlamaları doğruladı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Tuğba Ekinci, savcılığa verdiği dilekçede, kendisine gönderilen müstehcen mesajlardan büyük rahatsızlık duyduğunu, kişisel sınırlarının ihlal edildiğini belirterek şüpheliden davacı olduğunu açıkladı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava önümüzdeki günlerde başlayacak. Suçun sabit görülmesi halinde şüpheli Muhammet K.'nin 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği öğrenildi.