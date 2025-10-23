SON DAKİKA… Savcı Yavuz Engin’e makamında tehditler yağdırmıştı: Mustafa Kemal Zengin için hesap vakti!

"OLAY TAMAMEN İYİ NİYETİMDEN KAYNAKLANMIŞTIR" Mustafa Kemal Zengin ifadesinde, "Aylin Arslantatar isimli şahsı 3-4 yıldır tanıyorum, aramızda bir gönül ilişkisi vardır, kendisi sevgilimdir. Tuğçe Toptemel'i şahsen tanımıyorum, Toptemel'in bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu, akrabası ve aynı zamanda arkadaşım olan Yavuz Çelik vasıtası ile öğrendim. Yavuz Çelik, Tuğçe Toptemel'in tutukluluk haline itiraz ettiklerini ret cevap verildiğini bu yüzden sürenin uzadığını bana tanıdığım iyi bir ceza avukatının olup olmadığını sordu. Bende bunun üzerine 'tanıdığım bir avukat arkadaşım var görüşüp sana bilgi vereceğim' dedim. Konuyu arkadaşım olan ve ceza avukatlığı yapan Aylin Arslantatar'a anlattım. Ayrıca Yavuz Çelik'in geçmişinde ülkücü olduğunu ve sokaklarda hatırı sayılır bir kişi olduğunu savcıya zarar verebileceğini, savcının ailesi hakkında bilgi edindiklerini, savcının sosyal medyalarını takip ettiklerini ve bu şahısların geçmişte mafyatik tipler olduğunu söyledim. Aylin Aslantatar da bana dosyaya bakıp döneceğini söyledi. İki üç gün sonra Aylin ile yaptığım görüşmede, 'dosyaya bakan savcı benim yakın arkadaşım, benim dosyayı almam uygun olmaz başka bir avukat bul' dedi ve dosyayı kabul etmedi. Ben de bunun üzerine 'madem savcı bey arkadaşın onu uyar, bu tipler sıkıntılı, savcı ve ailesine zarar verebilirler' dedim.

Aylin Arslantatar bu görüşmemizden 2-3 hafta sonra bana hitaben arkadaşı olan soruşturma savcısı ile görüştüğünü en son Instagram üzerinden kendisine yazdığını, savcının kendisine bu dosya ile ilgili huzursuz ve tedirgin olduğunu bu dosya ile ilgili birçok tehdit aldığını çaresiz durumda olduğunu söylediğini belirtmiş. Savcı kendisine görüşmek istediğini söylemiş. Aylin de bana 'savcının yanına beraber gidelim sende bildiklerini savcı beye anlat' demesi üzerine ben savcının Aylin'in arkadaşı olması sebebiyle kabul ederek 1 Ekim 2024 günü öğleden sonra Aylin Aslantatar ile birlikte Büyükçekmece Adliyesi'ne gittim. Aylin Aslantatar ile birlikte savcının odasına girdik. Oraya gitme amacım soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuğçe Toptemel'in akrabalarımdan duyduklarımı ve çevremden bu adamlar hakkında duyduklarımı aktarmaktı. İçeride yaptığım görüşmede kesinlikle savcıyı tehdit etmedim, görüşme zaten çok samimi bir ortamda gerçekleşti. Savcı ile görüşmek için kimseden talimat almadım, kimsenin sözcüsü değilim. Videonun tamamı izlediğinizde yaptığım görüşmelerde tehdit yoktur, savcıyı koruma amaçlıdır. Savcı beyin ailesi hakkında söylediğim bilgileri arkadaşım olan Yavuz Çelik'ten duydum. Ben devletine milletime bağlı bir vatandaşım, yıllardır devletime ve milletime hizmetlerde bulundum. Ben kesinlikle devletin Cumhuriyet savcısını tehdit edecek kadar alçalmam, görüşme içerisinde samimiyetten dolayı üslup hatası yapıp yanlış anlaşıldığını fark ettim. Pişmanım, bu yüzden Türk milletinden ve sayın savcımdan özür diliyorum. Olay tamamen iyi niyetimden kaynaklanmıştır" cümlelerine yer vermişti.