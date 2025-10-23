SON DAKİKA… Savcı Yavuz Engin’e makamında tehditler yağdırmıştı: Mustafa Kemal Zengin için hesap vakti!
SON DAKİKA… SGK’dan para almak için yeni doğmuş bebekleri ölüme terk eden Yenidoğan Çetesi’ne yönelik operasyon Türkiye’nin gündemini sarstı. Hatta örgüt kurucusu Mustafa Kemal Zengin’in Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit ettiği anların görüntüsü bile ortaya çıktı. Zehgin hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Zengin ile birlikte 12 sanık hakim karşısına çıkarken iddianamede yer alan detaylar şaşkınlık yarattı.
Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in de arasında bulunduğu 3 kişi müşteki olarak yer alırken 13 kişi ise sanık olarak yer buldu.
İDDİANAMEDE ÖRGÜTÜN SİLAHLI HAFİYELİK ÖRGÜTÜ OLDUĞU BELİRTİLDİ
İddianamede Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün, bu kapsamda her türlü imkan ve kabiliyeti olduğu, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlı olup kamu görevlilerinden teknik bilgi ve destek alabilen, el bombası, çelik yelek, mermi, fişek, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen ve temin etme kabiliyeti olan silahlı her türlü ulaşım aracı bulunduran, üyelerinden teknik bilgi ve destek alabilen Silahlı Hafiyelik Örgütü olduğu belirtildi. Mustafa Kemal Zengin liderliğinde kurulan suç örgütünün üyelerinin kamu güçlerini kullanarak mağdur kişilere ait kişisel verileri örgüte aktardığı, örgütün yargıyı ve adaleti etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu, üyeler ve lider arasında sıkı bir emir komuta zinciri ve hiyerarşinin bulunduğu da iddianamede aktarıldı.
"NE OLUR YAVUZ HAYATTA KALMAK İSTİYORSAN DEDİKLERİNİ YAP"
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in 4 Eylül 2024'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruya yer verilen iddianamede, savcı Engin'in aracının takip edildiği, evinin gözetlendiği, tehdit edildiği, sosyal medya hesabı üzerinden arama yapılarak yürüttüğü Yenidoğan Çetesi soruşturması nedeni ile bazı kişiler tarafından kin ve nefret güdüldüğünü söylemesi üzerine soruşturmaya başlandığı açıklandı. Yavuz Engin, 30 Ağustos 2024 tarihinde Aylin Arslantatar'ın kendisini aradığını, görüşmede istihbaratçıların ve iş adamlarının bulunduğu bir ortamda suikast planlaması yapıldığını, 17 yaşındaki bir tetikçinin tutulduğunu, yürütmüş olduğu Yenidoğan Çetesi soruşturmasında tutuklu bulunan Tuğçe Toptemel'in tahliye edilmemesi halinde suikastın gerçekleştirileceği, bu planın tutmaması halinde Ankara'da yaşayan Yavuz Engin'in kız kardeşinin vurdurulacağını sözlü şikayetinde belirtti. Savcı Engin, Aylin Arslantatar'ın kendisine "Ne olur Yavuz hayatta kalmak istiyorsan dediklerini yap, kendi canından korkmuyorsan bile eşin çocuğun ailen var" dediğini aktardı.