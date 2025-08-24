Selçuk Bayraktar: Bütün bunlar Mavi Vatan’da tam bağımsız hür olalım diye yapılıyor

TCG Anadolu Gemisi'nde Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yolculuğu" İstanbul'da sona erecek. Sabah saatlerinde Sarayburnu Limanı'na hareket eden gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve beraberindeki çalışma arkadaşları gemide incelemelerde bulundu. Ayrıca Bayraktar, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"BAYRAKTAR TB-3, DÜNYADA KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİP, KALKABİLEN İLK İNSANSIZ HAVA ARACI OLMUŞ OLDU"

Açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bağımsızlık coşkusunun kutlandığı yere, Zafer Bayramını kutlamak üzere bekliyoruz. Yaklaşık bir kaç saat içerisinde gemiler tüm halkı selamlamak üzere, boğazdan geçiş yapacaklar. En başta TCG Anadolu olacak, sonrasında Ata yadigarı Savarona ve Milli Firkateynimiz ve 9 farklı gemiyle geçişimiz olacak. Bayraktar TB-3, dünyada kısa pistli gemilere inip, kalkabilen ilk insansız hava aracı olmuş oldu. Dünyada bu alanda yarış vardı, ilk defa tamamlayan ülke olmuş oldu. ABD ve bir başka ülke bu alanda ilk olacaklarını iddia etmişlerdi ancak Bayraktar TB-3 bu iddiayı tamamlamış oldu. 170 defa çok farklı hava şartlarında otomatik bir şekilde indi ve kalktı. 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde, 2 Bayraktar TB-3 peş peşe kalkarak 20 saniye aralıklarla 2'şer mühimmatla hedeflere taarruz ettiler ve sonrasında gelip, gemiye indiler. Bir yanda Milli deniz havacılığımız yeniden doğmuş oldu. Daha öncesinde biz yurt dışından gelen hava araçlarıyla deniz havacılığını yönetiyorduk ama milli deniz havacılığına çok stratejik bir giriş yapmış oldu" diye konuştu.