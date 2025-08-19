Serinlemek için girdiği ırmak 19 yaşındaki gencin sonu oldu

Yürek burkan olay, ilçeye bağlı Göksu Mahallesi Esen mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Karaman'dan gelerek Göksu ırmağına giden gençlerden Rustem Yayık (19), bir anda ırmağa daldı. Irmaktan çıkamayan Yayık'ı arkadaşları sudan çıkardı, ardından sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri, kalp masajı yapılan Yayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yayık'ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.