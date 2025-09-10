Sevgi 9 yerinden bıçaklanmıştı: Ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! Annesinin arkasına...

Sevgi Şendilek, çoğu sırtına aldığı 9 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Sevgi Şendilek'i, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

'DAHA ÖNCEDE EŞİ TARAFINDAN 7 YERİNDEN BIÇAKLANDI'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek kısa sürede yakalandı. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek'in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi. Sevgi Şendilek'in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi.