Şevval Şahin içindeydi: Resmi hizmete mahsustur kartıyla trafiğe çıkılan aracın sahibiyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde görülen ve bazı sosyal medya platformlarında üzerinde 'resmi hizmete mahsustur' kartı ile trafiğe çıkan araçla ilgili çalışma başlatmış, aracın iş adamı Burak A.'ya ait olduğu ve aracı manken sevgilisi Şevval Şahin'e tahsis ettiği tespit edilmişti.