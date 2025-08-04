Silahlı saldırıya giderken yakalandı: Hedefinde sevgilisinin ailesi vardı! Sebebi herkesi şaşırttı
İnanılmaz olay Adana'da yaşandı... Birlikteliklerine karşı çıkan sevgilisinin ailesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Muhammed K. (36), 2 farklı kıyafet ve mont giymiş halde motosikletle seyir halindeyken polisin takibiyle yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Muhammed K. tutuklandı.
Olay, 1 Ağustos saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek hava sıcaklığına rağmen mont giyinip, inşaat eldiveni takan Muhammed K. ile bindiği plakasız motosikleti kullanan arkadaşı Ümit K.'yi (38) şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından motosikletin önünü kesip, şüphelileri yakaladı. Motosikletten indirilen Muhammed K.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.
ÜST ÜSTE 2 KIYAFET GİYMİŞ
Sevgilisinin ailesinin, birlikteliklerine karşı çıktığı öğrenilen Muhammed K.'nin, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed K.'nin, yapacağı saldırıdan sonra görünümünü değiştirmek için üst üste 2 kot pantolon ve 2 tişört giydiği, yüzünü gizlemek için de kask taktığı saptandı.