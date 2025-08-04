Silahlı saldırıya giderken yakalandı: Hedefinde sevgilisinin ailesi vardı! Sebebi herkesi şaşırttı

Olay, 1 Ağustos saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek hava sıcaklığına rağmen mont giyinip, inşaat eldiveni takan Muhammed K. ile bindiği plakasız motosikleti kullanan arkadaşı Ümit K.'yi (38) şüphe üzerine durdurmak istedi.

ÜST ÜSTE 2 KIYAFET GİYMİŞ

Sevgilisinin ailesinin, birlikteliklerine karşı çıktığı öğrenilen Muhammed K.'nin, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed K.'nin, yapacağı saldırıdan sonra görünümünü değiştirmek için üst üste 2 kot pantolon ve 2 tişört giydiği, yüzünü gizlemek için de kask taktığı saptandı.