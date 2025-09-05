Silopi’de korkunç olay: Ağaca asılı halde bulundu!

Edinilen bilgilere göre, akılalmaz olay Silopi ilçesine bağlı Esenli köyünde meydana geldi. Arazide bulunan ağaca asılı birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Cumhuriyet savcısı bölgeye giderek inceleme yaptı. S.K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.