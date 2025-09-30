Sivas’ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! 3’ü ağır 23 yaralı!

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait E.Y. sevk ve idaresindeki 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sıvı gıda yüklü M.Ç. sevk ve idaresindeki 01 AUD 553 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.