Siyasi fonun faturasını halk ödüyor: 121 milyarlık vurgunun bedeli millete çıktı! Ekrem İmamoğlu...

Türkiye'nin son dönemdeki bağımsız politikalarını bahane ederek hükümete kredi musluklarını kapatan Avrupa bankaları, 2019-2024 yılları arasında "çeşitli proje finansmanı kılıfıyla" Ekrem İmamoğlu'na ortalama kurla 66 milyar TL, güncel kurla ise 121 milyar TL siyasi finansman sağladı.

BDDK raporuyla bu finansmanın, amacı dışında kullanılarak İBB'deki yolsuzluk örgütüne aktarıldığı tespit edildi. EBRD, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, BNP Paribas ve HSBC gibi Avrupa'nın önde gelen kreditörleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kredi taleplerini reddedip İBB'ye 1 milyar 444 milyon euro ve 1 milyar 600 milyon dolar kredi vererek Ekrem İmamoğlu'na siyasi finans sağlanmasında Alman Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, İngiliz büyükelçisi ile buluşmalar ve Avrupalı siyasilerle İmamoğlu'nun kurduğu ilişkiler etkili oldu.

2024 yerel seçimlerinin finansmanında da kullanıldığı değerlendirilen krediler, milletin cebinden faiziyle Avrupa bankalarına geri ödenecek. 2019-2024 yılları arasında Avrupa'nın önde gelen finans kuruluşları EBRD, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, BNP Paribas ve HSBC, İBB'ye 1 milyar 444 milyon euro ve 1 milyar 600 milyon dolar tutarında proje bazlı kredi sağladı.

Metro, tramvay, katı atık yakma tesisi inşaatı ve metro aracı satın alımı adı altında ortalama kurla 66 milyar TL, güncel kurla ise 121 milyar TL'ye ulaşan bu kaynak, İmamoğlu'nun siyasi kariyer harcamalarına dönüşürken hükümetin kredi talepleri ise reddedildi.