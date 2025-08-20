Son dakika: 12 yaşındaki Zeynep Sut’un sır ölümünde iç kanama detayı! Yeni Narin Güran vakası mı?

İddiaya göre, kırsal Akçay Mahallesi'nde oturan küçük Zeynep, önceki gün ailesine "İncir yemeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra Zeynep'in incir ağaçlarının olduğu kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynep'in cansız bedenini babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde buldu. Ailenin, Zeynep'i düştüğü yerden çıkardığı ve vefat ettiğini anlayınca battaniyeye sardığı öne sürüldü.

Görevlilerin yaptığı kontrolde de küçük kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Zeynep'in cenazesi, Zıkreş mezrasında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Baba Kasım Sut, kızının düşme haberini korucu olarak görev yaptığı karakolda öğrendiğini belirterek, büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Battaniyede yapılan incelemede ise çok sayıda parmak izi olduğu görüldü.