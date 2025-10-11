SON DAKİKA… 2 aylık eşi Necla Alp’i boğazını keserek katletmişti: Cani koca hakkında mahkemeden karar

SON DAKİKA… Aydın’da Mustafa A., 2022 yılında henüz 2 aylık evli olduğu Necla Alp’i boğazını keserek katletmişti. Cani koca hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Genç kadını acımasızca öldüren Mustafa A.’nın tahliyesine karar verildi. Katilin ailesinin yaptığı o paylaşım ise tepki çekti.

İHA

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla Alp (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

PSİKOLOJİK HASTALIĞI OLDUĞUNU GİZLEDİĞİ İDDİASI!

Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

BABADAN SKANDAL PAYLAŞIM: TEPKİ YAĞDI!

Mahkeme kararının ardından Mustafa A. tahliye edildi. Baba Aziz A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullandı. Baba Aziz A.'nın paylaşımı tepki toplarken, çok sayıda vatandaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı.