SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

SON DAKİKA… Tarihler 2018’i gösterdiğinde 23 yaşındaki Emine Özkaya’dan haber alamayan yakınları polise başvuru yaptı. Ancak genç kızın izi bir türlü bulunamadı. Eski kayıp dosyalarını raftan indiren Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise Emine Özkaya’nın kaybolmasıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Öyle ki genç kızın Polonya’dan Iraklı sevgilisi Amjed Mohsin Mohammed’in yanına geldiği ardından kaybolduğu ortaya çıktı. Emine’nin kaybolmasından 3 yıl sonra Amjed Mohsin Mohammed’in adı başka bir cinayete karıştı. Iraklı katil zanlısının evinde yapılan incelemede 4 erkek ve 1 kadına ait kan izine rastlandı! İşte Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde yaşanan cinayette kan donduran ayrıntılar…

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!
Yunus Emre KAVAK

İstanbul'da 10 Ocak 2019 yılında polise başvuran amca F.Ö. yeğeni 23 yaşındaki Emine Özkaya'nın uzun süredir haber alamadığını belirledi. O dönem yapılan incelemelerde genç kızın 2 Aralık 2018'de Polonya'dan uçakla İstanbul'a geldiği ve kendisine dair bir daha hareket alınamadığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda bir ize rastlanmadı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Polonya'dan İstanbul'a gelen Emine Özkaya'nın telefon ve para trafiğini incelemeye aldı.

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

POLONYA'DAN GELİP ESKİŞEHİR'DEKİ SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMİŞ

Yapılan incelemelerde genç kızın sık sık görüştüğü Iraklı Amjed Mohsin Mohammed'in ismine ulaşıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri genç kızın Polonya'dan sevgilisi Amjet'in yanına onun aldığı bilet ile geldiği belirlendi. Havalimanından otogara giden Emine Özkaya'nın aynı gün otobüs ile Eskişehir'e sevgilisi Amjet'in yanına gittiği tespit edildi. Genç kızın 3 Aralık 2018'de sevgilisinin evine giriş yaptığı ve saat 03:00 sıralarında Emine Özkaya'nın kullanımında olan telefondan aile yakınlarına ve arkadaşlarına; "Ben yasadışı yollarla Amerika'ya gideceğim daha sonra sizi arayacağım" mesaj atıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

ŞÜPHELİ SEVGİLİ CİNAYET SANIĞI ÇIKTI: GENÇ KADINI BALTAYLA PARÇALAMIŞ!

Polisin yaptığı çalışmada Amjad Muhsin Muhammed'in 2021 yılında Saddam eski komutanlarından Ali Challab Al-Abbood'un kızı olan ve Eskişehir'e taşınan Irak uyruklu Sally Ali Challab-Abbood'u öldürdüğü daha sonra baltayla parçalara ayırdığı iddiasıyla yakalandığı ve bu nedenle müebbet hapis cezası aldığını belirledi.

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan çalışmalarda Amjad Muhsin Muhammed'in genç kızı parçaladığı baltayı satın aldığı mağazaya geri bıraktığı bu balta üzerinde genç kızın DNA örnekleri bulunduğu belirlenmişti.

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

ÖZEL EKİP SIR OLAYI AYDINLATTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği deneyimli dedektifleri bu gelişmelerden sonra Emine Özkaya'nın da cinayete kurban gitme ihtimali üzerine Amjad Muhsin Muhammed'in o tarihte Eskişehir'de oturduğu ev tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede salon parkesinin değiştirildiğini, o tarihten bu yana 3 kez el değiştiren evin sahiplerinin bu tadilattan haberi olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine İstanbul Olay yeri İnceleme Müdürlüğü bünyesinde tecrübeli polislerden oluşan özel bir ekip oluşturuldu.

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

IRAKLI SEVGİLİNİN EVİ 'MEZBAHA' ÇIKTI!

Eskişehir'de bulunan evde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Evin salonundaki parkeler kaldırıldığında tabanda bazı izler bulunduğu görüldü. Bu nedenle kan izlerini gösteren Luminol test yapıldı. Test sonucu sonunda İstanbul'u arayan Olay Yeri İnceleme ekipleri "Evin tabanı mezbaha gibi her yerde kan var" bilgisini iletti. Bu gelişme üzerine kan izleri incelemeye alındı. Evin tabanında 4 erkek bir kadına ait DNA izleri bulundu. Ayrıca şüpheli Amjad Muhsin Muhammed'e ait bazı kan örneklerinin de bu evde olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede örneklerden bir erkeğin ve bir kadının kan bağı olduğu belirlendi.

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

DNA İNCELEMESİ KİMLİĞİ NETLEŞTİRECEK

Aradan zaman geçtiği için hasar gören DNA profillerinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tarafından inceleme altına alındı. Yapılan inceleme sonucu bulunan yoğun kan izlerinin tam olarak kime ait olduğunun belirleneceği öğrenildi.

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

"KIZIN TELEFONUNDAN AKRABALARINA MESAJ ATMIŞ"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Emine Özkaya'nın Amjad Muhsin Muhammed'ın evine girdikten bir süre sonra telefonundan akrabalarına ve arkadaşlarına "Ben yasa dışı yollarla Amerika'ya gidiyorum. Size daha sonra bilgi vereceğim." mesajı attığını belirledi. Şüphelinin o gece evden tek başına ayrıldığı ve Şanlıurfa'ya gittiğini 3-4 gün orada kaldıktan sonra geri dönüp. Bir hafta içinde başka bir eve taşındığı öğrenildi.

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından olayla ilgili bir kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Amjad Muhsin Muhammed'in kardeşi, Emine Özkaya'nın eski sevgilisi ve onun arkadaşı bir kadın olduğu belirtildi. Şüpheliler yapılan sorgularında Emine Özkaya'nın kayboluşu ile ilgili bir şey bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEKTEN YENİDEN TUTUKLANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Asaad Monsin M.M.(27) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler D.U. B.( 33) ve E.A.(34) adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İstanbul Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Eskişehir E-Tipi cezaevinde ifadesi alınan Amjad Muhsin Muhammed'inde Emine Özkaya'yı öldürdüğü iddiasıyla tekrar tutuklandığı öğrenildi.