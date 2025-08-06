SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği deneyimli dedektifleri bu gelişmelerden sonra Emine Özkaya'nın da cinayete kurban gitme ihtimali üzerine Amjad Muhsin Muhammed'in o tarihte Eskişehir'de oturduğu ev tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede salon parkesinin değiştirildiğini, o tarihten bu yana 3 kez el değiştiren evin sahiplerinin bu tadilattan haberi olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine İstanbul Olay yeri İnceleme Müdürlüğü bünyesinde tecrübeli polislerden oluşan özel bir ekip oluşturuldu.

IRAKLI SEVGİLİNİN EVİ 'MEZBAHA' ÇIKTI!

Eskişehir'de bulunan evde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Evin salonundaki parkeler kaldırıldığında tabanda bazı izler bulunduğu görüldü. Bu nedenle kan izlerini gösteren Luminol test yapıldı. Test sonucu sonunda İstanbul'u arayan Olay Yeri İnceleme ekipleri "Evin tabanı mezbaha gibi her yerde kan var" bilgisini iletti. Bu gelişme üzerine kan izleri incelemeye alındı. Evin tabanında 4 erkek bir kadına ait DNA izleri bulundu. Ayrıca şüpheli Amjad Muhsin Muhammed'e ait bazı kan örneklerinin de bu evde olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede örneklerden bir erkeğin ve bir kadının kan bağı olduğu belirlendi.