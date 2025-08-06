SON DAKİKA… 23 yaşındaki Emine Özkaya nerede? Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde kan donduran cinayet: Ev mezbaha gibi!
SON DAKİKA… Tarihler 2018’i gösterdiğinde 23 yaşındaki Emine Özkaya’dan haber alamayan yakınları polise başvuru yaptı. Ancak genç kızın izi bir türlü bulunamadı. Eski kayıp dosyalarını raftan indiren Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise Emine Özkaya’nın kaybolmasıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Öyle ki genç kızın Polonya’dan Iraklı sevgilisi Amjed Mohsin Mohammed’in yanına geldiği ardından kaybolduğu ortaya çıktı. Emine’nin kaybolmasından 3 yıl sonra Amjed Mohsin Mohammed’in adı başka bir cinayete karıştı. Iraklı katil zanlısının evinde yapılan incelemede 4 erkek ve 1 kadına ait kan izine rastlandı! İşte Polonya İstanbul Eskişehir üçgeninde yaşanan cinayette kan donduran ayrıntılar…
İstanbul'da 10 Ocak 2019 yılında polise başvuran amca F.Ö. yeğeni 23 yaşındaki Emine Özkaya'nın uzun süredir haber alamadığını belirledi. O dönem yapılan incelemelerde genç kızın 2 Aralık 2018'de Polonya'dan uçakla İstanbul'a geldiği ve kendisine dair bir daha hareket alınamadığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda bir ize rastlanmadı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Polonya'dan İstanbul'a gelen Emine Özkaya'nın telefon ve para trafiğini incelemeye aldı.
POLONYA'DAN GELİP ESKİŞEHİR'DEKİ SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMİŞ
Yapılan incelemelerde genç kızın sık sık görüştüğü Iraklı Amjed Mohsin Mohammed'in ismine ulaşıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri genç kızın Polonya'dan sevgilisi Amjet'in yanına onun aldığı bilet ile geldiği belirlendi. Havalimanından otogara giden Emine Özkaya'nın aynı gün otobüs ile Eskişehir'e sevgilisi Amjet'in yanına gittiği tespit edildi. Genç kızın 3 Aralık 2018'de sevgilisinin evine giriş yaptığı ve saat 03:00 sıralarında Emine Özkaya'nın kullanımında olan telefondan aile yakınlarına ve arkadaşlarına; "Ben yasadışı yollarla Amerika'ya gideceğim daha sonra sizi arayacağım" mesaj atıldığı tespit edildi.
ŞÜPHELİ SEVGİLİ CİNAYET SANIĞI ÇIKTI: GENÇ KADINI BALTAYLA PARÇALAMIŞ!
Polisin yaptığı çalışmada Amjad Muhsin Muhammed'in 2021 yılında Saddam eski komutanlarından Ali Challab Al-Abbood'un kızı olan ve Eskişehir'e taşınan Irak uyruklu Sally Ali Challab-Abbood'u öldürdüğü daha sonra baltayla parçalara ayırdığı iddiasıyla yakalandığı ve bu nedenle müebbet hapis cezası aldığını belirledi.