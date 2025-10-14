SON DAKİKA... 27 yaşındaki Mehmet Fatih Zaroğlu trafik kazasında can vermişti: Kahreden doğum günü detayı!

AİLESİ KUTLAMA İÇİN BEKLERKEN…

Doğum gününde vefat eden kuzeninin vefatının kendilerini üzdüğünü ifade eden Mehmet Zaroğlu, "Vefat eden kardeşimiz 27 yaşındaydı ve ölümü doğum gününe denk gelmesi ailecek hepimizi üzdü. Kendisi insanlar tarafından sevilen birisiydi. Acımızdan dolayı duygularımızı ifade edemiyoruz. Kendisi baba mesleği olan çiftçilik yapıyordu. Pamuk tarlasından dönerken yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı aracın tıra çarpmasıyla taklalar attı.