SON DAKİKA... 27 yaşındaki Mehmet Fatih Zaroğlu trafik kazasında can vermişti: Kahreden doğum günü detayı!
Hatay Reyhanlı’da 27 yaşındaki sürücüsü Mehmet Fatih Zaroğlu, tırla çarpışıp takla atan otomobilde can verdi. Talihsiz gençle ilgili doğum günü detayı kahretti!
Kaza, Reyhanlı ilçesi Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Mehmet Fatih Zaroğlu (27) idaresindeki 50 EA 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle M.B. yönetimindeki 42 AJE 763 plakalı tırla çarpışıp takla attı.
Tırla çarpışıp takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Zaroğlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğum gününde vefat eden Zaroğlu için planlanan doğum günü kutlamasının yerini acı aldı. Dopum gününde vefat eden genç, Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi.