SON DAKİKA | 3 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki feci kaza kamerada

Son dakika haberi... Gaziantep’te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, çarpışan araçların taklalar atarak savrulmaları, kazada hayatını kaybeden 3 kişinin bulundukları araçtan fırlama ve etrafı yoğun toz bulutu kaplama anları yer aldı.

İHA

Kaza, 17 Ağustos Pazar günü Gaziantep-Nizip karayolu kırsal Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.F.E. (42) idaresindeki 27 AHG 953 plakalı otomobil ile T.S. (30) kontrolündeki 27 BCG plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta yol kenarındaki menfeze savunularak hurda yığınına döndü. Kazada, Mehmet Can H. (19), Hasan Ş. (21) ve Ömer Faruk D. (22) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video

Görüntüde, çarpışan araçların içerisindekilerle birlikte taklalar atarak savrulmaları ve sonrasında ise etrafı yoğun toz bulutu kaplama anları saniye saniye yer aldı.

Görüntüde, kazada hayatını kaybeden 3 kişinin, bulundukları araçtan fırlama anları ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.