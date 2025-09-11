SON DAKİKA… 3.5 yaşında çocuğa öldüresiye işkence! Kollarında ve yüzünde morluk ve sigara yanığı…
SON DAKİKA…Konya Beyşehir’de 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’nin ağlama sesini duyan komşular polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler talihsiz yavrunun bedenindeki morlukları fark etti! Anne ve sevgilisi gözaltına alınırken M.D.Ç., hastaneye sevk edildi. Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti.
SON DAKİKA… Olay, Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sevgilisi M.A.E. ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.'nın oğlu M.D.Ç.'nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
POLİS EKİPLERİ MORLUKLARI FARK ETTİ…
Eve giden polis ekipleri, çocuğun darbedildiğini çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.'yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER
Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, popo kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.