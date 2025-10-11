SON DAKİKA… ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı: Olağanüstü derecede…

Trump'ın kalp yaşının 65 olarak ölçüldüğünü aktaran Barbabella, "Elektrokardiyografi ile ölçülen ve kardiyovasküler canlılığın doğrulanmış bir ölçüsü olan kalp yaşının, gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu bulundu" ifadelerine yer verdi.

SAĞLIĞI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Öte yandan 82 yaşındaki ve önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın bilişsel sağlık durumu, seçim döneminde yaptığı gaflar ve Donald Trump karşısındaki zayıf canlı yayın performansının ardından tartışmalara yol açmıştı. Biden, bu sürecin ardından başkan adaylığından çekilirken, Cumhuriyetçi aday Trump'ın sağlık durumu da merak konusu olmuştu. Trump, seçim dönemi süresince sık sık Biden'dan daha genç ve sağlıklı olduğunu vurgulamıştı.