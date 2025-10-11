SON DAKİKA… ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı: Olağanüstü derecede…

SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump, yıllık rutin sağlık kontrolünden geçti. Önceki ABD Başkanı Biden’ın gafları sonrası 79 yaşındaki Trump’ın da sağlığı sık sık merak edilmişti. Kontrollerin ardından Trump’ın doktoru Sean Barbabella’nın açıklamaları dikkat çekti.

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yıllık rutin sağlık kontrolünden geçti. Trump ayrıca yaklaşan uluslararası seyahatlerine hazırlık olarak yıllık grip aşısı ve Covid-19 hatırlatma aşılarını oldu.

DOKTORU SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

79 yaşındaki Trump'ın doktoru Sean Barbabella, sağlık kontrolünün ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'e bir bilgi notu göndererek, Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

OLAĞANÜSTÜ DERECEDE…

Trump'ın sağlık durumunun "olağanüstü" derecede iyi olduğunu ifade eden Barbabella, "Trump olağanüstü sağlığını koruyor, güçlü kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor" ifadelerini kullandı.

KALP YAŞI 65 ÇIKTI

Trump'ın kalp yaşının 65 olarak ölçüldüğünü aktaran Barbabella, "Elektrokardiyografi ile ölçülen ve kardiyovasküler canlılığın doğrulanmış bir ölçüsü olan kalp yaşının, gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu bulundu" ifadelerine yer verdi.

SAĞLIĞI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Öte yandan 82 yaşındaki ve önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın bilişsel sağlık durumu, seçim döneminde yaptığı gaflar ve Donald Trump karşısındaki zayıf canlı yayın performansının ardından tartışmalara yol açmıştı. Biden, bu sürecin ardından başkan adaylığından çekilirken, Cumhuriyetçi aday Trump'ın sağlık durumu da merak konusu olmuştu. Trump, seçim dönemi süresince sık sık Biden'dan daha genç ve sağlıklı olduğunu vurgulamıştı.