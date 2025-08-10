SON DAKİKA... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan süresiz nafaka mesajı: Nafaka konusunda yeni düzenleme olacak!
SON DAKİKA... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemi değerlendiren ve anayasa değişikliği, 'Terörsüz Türkiye' süreci, yargı reform paketleri, vatandaşların yargıya daha hızlı ulaşımının sağlanması ile boşanma, nafaka konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, süresiz nafakayla ilgili de açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Nafaka hassas bir konu. Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Değişik ülkelerde değişik sistemler var. Yeni düzenlemeler olacak" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baba evinin bulunduğu ve dünyaca ünlü şelaleye ev sahipliği yapan Ulukaya köyünde Bartın ve Karabük'te görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
Bölgeye ve Türkiye'ye yapılan yatırımlar konusunda detaylı bilgi veren Adalet Bakanı Tunç, anayasa değişikliği konusunda açıklama yaparak, "Darbe anayasasını ne kadar vesayetçi ruhtan arındırsak da artık yamalı bohçaya dönmüş durumda. Madde sayısı kadar bir değişiklik var anayasamızda. 2002 öncesinde de yapılan değişiklikler var. Bu değişiklikler, maddeler arasındaki yeknesaklığı da bozmuş durumda. Ve kurumlar arası anlaşmazlıklara neden olmuş. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışmayı geçtiğimiz yıllarda yaşadık. Sonradan ihdas edilen kurumların yorumlanması, diğer maddelerle berber çelişmesi nedeniyle bir takım sorunlara da yol açtı. Hükümet sistemi değişikliğinden diğer önemli yapısal değişikliklere varıncaya kadar çok büyük değişikliklere, reformlara sahne oldu anayasamız. Anayasadaki bu vesayetçi ruhun azaltılması ile yetinemeyiz. Biz Türkiye Yüzyılı'na başladık. Türkiye darbecilerin yaptığı bir anayasa ile değil, sivillerin, milletin temsilcilerinin, TBMM'nin, milletvekillerinin yazdığı, yaptığı, onayladığı ve milletimiz tarafından onaylanan bir anayasa ile yoluna devam etmesi lazım. Bütün seçim beyannamelerinde anayasa vaadimiz var. Bütün partiler de yeni anayasa istiyor. Bugüne kadar Mecliste uzlaşma komisyonları da kuruldu. 60 maddeye kadar uzlaşılan durumlar da oldu ama başarıya ulaşılamamıştı. İnşallah önümüzdeki süreçte mecliste bir uzlaşma zemini sağlanır. Milletimize olan bir borcumuzu da ödemiş oluruz. Darbeciler tarafından yazılan bu anayasanın bir kenara bırakılıp, milletin temsilcileri tarafından yazılmış olması bile başlı başına çok önemli bir şeydir. Milletin temsilcileri tarafından değil, darbeciler tarafından yazılmış olması başlı başına tek ve yegane sebeptir, anayasamızın değişimi için. İnşallah ülkemiz bu noktada belli bir noktaya gelir" şeklinde konuştu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: ÖNEMLİ, HASSAS SÜRECİ YAŞAYACAĞIZ
Bakan Yılmaz Tunç, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin çok önemli ve hassas bir süreç olduğunu ifade ederek, "Türkiye sürecini yaşıyoruz. Bu süreç kalıcı olur. Tüm temennimiz bu. Bu noktalara kolay gelmedik. Teröre zemin hazırlayan bütün unsurları ortadan kaldırdık. Bu süreçte, bu noktaya kadar gelinmesinin en önemli sebepleri Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade ve muhalefet partilerinin de bu iradeye sahip çıkarak, bir devlet politikasına dönüşmesi. Bu devlet politikasında bakanlıkların koordinasyonu yani gerek istihbarat teşkilatımızın, gerek Milli Savunma Bakanlığımızın, İçişleri, Dışişleri, Adalet Bakanlığımızın tam bir koordinasyon içerisinde yürüdüğünde nasıl bir başarı ortaya çıktığında hep beraber görüyoruz. Bundan sonra silahların bir daha ortaya çıkmaması, terörün bir daha hortlamaması ile ilgili hassas bir sürece girdik. Burada tüm çevrelere, herkese önemli görevler düşüyor. Bu görevleri hassasiyetle, milletimizin huzurlu geleceği için yapmamız gerekiyor. Süreci sabote etmeye yönelik girişimler olabilir. Bu girişimlere karşı uyanık olarak, milletçe Terörsüz Türkiye noktasında, önemli, hassas süreci yaşayacağız" dedi.