SON DAKİKA... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan süresiz nafaka mesajı: Nafaka konusunda yeni düzenleme olacak!

"KOMİSYONUN KARARLARI HAYATİ ÖNEME SAHİP" Yılmaz Tunç, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle mecliste yürütülen çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayarak, "TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokratikleşme Komisyonu çok önemli. Komisyonun kurulması ve milletin temsilcilerinin bu süreci izlemesi, onların görüşleri, katkı sağlamaları ve o görüşler doğrultusunda konunun şekillenmesi, kararların alınması ve bu konudaki düzenlemeleri yapılması anlamında meclisimizin kararları hayati öneme sahip. TBMM'de kurulan ve sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen bu çalışmalar önemli ve değerli. O çalışmalar ışığında da yürütme de çalışmalarını sürdürecektir. İnşallah, Terörsüz Türkiye'ye adım atığımız, Türkiye Yüzyılı'nın başında, çocuklarımıza ve geleceğimiz huzurlu bir Türkiye'yi emanet edeceğimiz bir dönemi yaşarız. Terörün bizlere kaybettirdiği, maddi ve manevi kayıpları inşallah, hızlı bir şekilde telafi edeceğimiz bir sürece gireriz" ifadelerini kullandı. "GÜVENİLİR ADALET SİSTEMİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ..." Tunç, 5 yıllık bir dönemi planlayan yargı reformu strateji belgesinin uygulamasına geçilerek, 264 hedefin gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalıştıklarını da kaydetti. Tunç, "Güvenilir adalet sistemi, hukukun üstünlüğüne dayanan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonu ile hazırladığımız yargı reformu strateji belgemizde, önümüzdeki 5 yıllık bir dönemi planlayan ve 264 hedefi ihtiva eden yargı reformu strateji belgemizin de uygulamasına geçtik. Şu anda o hedefleri birer birer gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yargı teşkilatımızın insan kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlarımız var. Yine kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik adımlarımız var. Ceza adaleti sisteminin etkinliğini arttırmaya yönelik adımlarımız var. Özellikle soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması bakımından ceza adaleti, toplumda huzur ve güvenliğin şartı. O nedenle buna ilişkin yasal düzenlemeler ve yaptığımız yeni hazırlıklar var" ifadelerine yer verdi. Tunç, davaların kısa sürede tamamlanması ve yargıya güvenin tesis edilmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini, bununla ilgili bir reform paketinin daha TBMM gündemine taşınacağını vurguladı. Bakan Tunç, "Vatandaşlarımızın adaletine erişimini kolaylaştırmak, dijitalleşme, yapay zekanın adalet sisteminde de destekçi mahiyetinde kullanılması ile ilgili çalışmalarımız var. Hukuk yargılamalarının etkinliğini arttırmak. Uzun süren davaları daha kısa sürede sonuçlandırmak. Duruşmaları 2 aydan fazla ertelememek, istinafta, Yargıtay'da 6 aydan fazla sürmemesini sağlamak, vatandaşlarımızın yargıya güvenini tesisi noktasında çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğimiz önemli hususlar var" dedi.

"AİLE HUKUKU İLE İLGİLİ SORUNLAR ORTADAN KALKACAK" Yılmaz Tunç, aile hukuku sorunlarını da bitirmek için çalışma yürüttüklerini ve hazırlanacak reform paketinin Meclis gündemine getirileceğini söyledi. Tunç, "Aile yılındayız. Aile hukuku sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir paket var, hazırlığımız var. Özellikle boşanma davaların uzun sürmemesi, yeni evliliklerin kurulabilmesi bakımından önemli. En çok da kadınlarımız mağdur oluyor boşanma davalarında. Çünkü boşanma davalarında en fazla davaya açan yüzde 60 oranla kadınlardan oluşuyor. Süreç uzun sürdüğü takdirde, bu sefer mağduriyetler söz konusu oluyor. Bu davaların kısa sürede sonuçlanması ile ilgili bir takım yasal düzenlemeye ihtiyaç olacak. Bir takım sadeleştirmelere gitmemiz gerekiyor. Gelinen süreçte yasalarımızda yapılacak değişikleri de milletimizin ve meclisimizin gündemine getireceğiz" ifadelerini kullandı. "İSTİNAF SÜRECİ DÜŞÜRÜLECEK" İstinaf mahkemelerinde 1. sınıf hakim sayısının arttırıldığını ve daha da arttırılarak istinaf sürecinin ise düşürüleceğine dikkat çeken Tunç, "Şu anda yargı teşkilatımızın kapasitesi 25 bin hakim ve savcıdan oluşuyor. Son 2 yılda 3 binden fazla hakim göreve başladı. Genç bir kadro. 2017 yılından itibaren sisteme katılan arkadaşlarımız. Birinci sınıfa henüz çoğu ayrılmadı. O nedenle istinaftaki 1. sınıf hakim sayısını, önümüzdeki yıllarda, karşıladığımızda, istinaf mahkemelerindeki daire sayılarını arttıracağız. Bu sene de arttırdık. Önümüzdeki sene daha çok arttırma imkanımız olacak. İstinaf sürecinin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayarak, yargı süreçlerinin daha da hızlandırılması ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.