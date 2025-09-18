SON DAKİKA... Adana'da bahis çetesine operasyon! 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı: Günlük kazançları dudak uçuklattı!

SON DAKİKA... Adana merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu yapıldı. 9'u kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin günlük kazancı dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 11:06 Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 11:30

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sanal Devriye'de yasadışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli Kocaeli ve Malatya'da bağlantılı yasadışı bahis şebekesi belirlendi.

Polis şüphelilerin yurt dışı bahis oynatan siteleri satın alıp Türkiye'de bu siteler üzerinden bahis oynattığını tespit etti. Ayrıca şüphelilerin yasadışı bahisten kazanılan paraların farklı hesaplara aktarılması için çok sayıda hesap satın aldığı, hesap sahiplerine de ortalama aylık 50 bin lira para verdiği tespit edildi. Bu bilgiler üzerine 3 gün önce Adana, Kocaeli ve Malatya'da şafak vakti operasyon yapan polis 9'u kadın 33 şüpheliyi gözaltına aldı.