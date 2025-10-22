SON DAKİKA… Adana’daki iş yerinden 1 milyon liralık altın çalmıştı: İç çamaşırı yakalattı!
SON DAKİKA… Adana’da yüzlerini atkı, bere ve kapüşonla gizleyen 3 şüpheli girdiği iş yerinden, içinde 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlardan biri, iç çamaşırı sayesinde yakalandı. İşte akıllara durgunluk veren operasyonun ayrıntıları…
Olay, 10 Mart 2022'de saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini atkı, bere ve kapüşonla gizleyen 3 şüpheli, el arabasıyla Berkay L.'nin plastik öğütücü makine üretimi yaptığı iş yerinin önüne geldi.
Şüpheliler, otomatik kepengini kırarak girdikleri iş yerinden, içinde 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı. Kasa ile çaldıkları motor ve diğer malzemeleri el arabasına yükleyen şüpheliler, iş yerinden çıktı. Bu sırada şüphelilerden biri, sokaktaki başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı. Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
DIŞKIDA DNA ANALİZİ, KİMLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Bir gün sonra sabah iş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Berkay L., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde parmak izi çalışması yapıp, tuvaletini yapan şüphelinin iç çamaşırını da incelemeye aldı. Şüphelinin dışkısında yapılan DNA analizinin ardından iç çamaşırın Ferhat K.'ye ait olduğu tespit edildi.