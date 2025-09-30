SON DAKİKA: Adıyaman’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil birbirine girdi! 4 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobil ile Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.