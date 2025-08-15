SON DAKİKA... AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı’da 4.0 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.06'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,19 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı.