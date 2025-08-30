SON DAKİKA | Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

Türkiye'nin büyük bir bölümü, önümüzdeki beş gün boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, termometreler özellikle Güneydoğu'da 40°C'yi aşacak. Ancak, bu yakıcı sıcağa karşı en büyük sevindirici haber, beklenen yağışlarla birlikte Doğu Karadeniz Bölgesi'nden geliyor.

Türkiye, Eylül ayına da adeta yazdan kalma sıcaklarla giriş yapıyor. İç Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Özellikle Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman gibi şehirlerde termometrelerin 40°C'yi aşması bekleniyor. Bu durum, özellikle şehir hayatının yoğun olduğu bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları güneş çarpması, sıcak bitkinliği ve dehidrasyon gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı uyarıyor.

SICAKLIK UYARISI: RİSK ALTINDAKİ BÖLGELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Meteoroloji kaynakları, önümüzdeki günlerde konfor sıcaklığının oldukça düşeceğini ve özellikle öğle saatlerinde (11:00-16:00) mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu saatlerde güneşin en dik açıyla geldiği ve UV ışınlarının en yoğun olduğu biliniyor.

Yüksek sıcaklıklar, çocuklar, yaşlılar ve astım, kalp-damar rahatsızlıkları gibi kronik rahatsızlıkları bulunan bireyler için büyük risk taşıyor. Sağlık yetkilileri, vatandaşların bol sıvı tüketmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giymesi, hafif yiyecekleri tercih etmesi ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar kullanması gerektiğini vurguluyor.

DOĞU KARADENİZ'E YAĞIŞ MÜJDESİ: HAVA YENİDEN DEĞİŞİYOR

Sıcak hava dalgasına karşı en büyük sevindirici haber ise Karadeniz'in doğusundan geliyor. 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren Trabzon, Rize, Artvin ve çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, bölgedeki sıcaklıkların bir miktar düşmesine ve nemin de etkisiyle bunaltıcı havayı dağıtarak serinlemesine yardımcı olacak.

Uzun süredir beklenen yağışlar, bölgedeki kuraklık endişelerini de hafifletecek. Ancak, ani bastıran yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması da gerekiyor. Bu yağış sisteminin hafta ortasına doğru etkisini kaybetmesiyle, bu bölgelerde de hava yeniden açacak ve sıcaklıklar normal seyrine dönecek.

HAFTA ORTASI HAVA DURUMU VE GENEL DEĞERLENDİRME

Genel olarak, önümüzdeki beş günlük periyotta Türkiye genelinde hava durumu ikiye ayrılıyor: sıcak ve güneşli iç bölgeler ile yağışlı ve daha ılıman kuzeydoğu. Hafta ortasından itibaren, kuzeydoğudaki yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte ülke genelinde önemli bir hava olayı beklenmiyor.

Ancak, sıcaklıkların büyük bir değişiklik göstermeyerek mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, hem günlük planları hem de tarımsal faaliyetleri etkileyecek gibi görünüyor. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda da benzer sıcaklıkların görülebileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

30 AĞUSTOS 2025, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, Türkiye genelinde sıcak ve güneşli bir hava hâkim. Ülkenin büyük bir bölümü açık ve az bulutlu. Sıcaklıklar özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça yüksek seyrediyor. Güneydoğu'da termometreler 40°C'ye yaklaşırken, batı kıyılarında ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 35°C civarında. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise hafif bulutlanma görülüyor. Genel olarak bunaltıcı ve sıcak bir gün bekleniyor.

31 AĞUSTOS 2025, PAZAR

Pazar günü de Cumartesi gününe benzer bir hava durumu bekleniyor. Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Güneydoğu'da 40°C'ye ulaşan sıcaklıklar, İç Anadolu ve Ege'de de 35°C'nin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bir bölümü yine güneşli ve açık. Sadece Karadeniz'in doğu kesimlerinde bulutlar artmaya başlıyor, bu da pazartesi günü için yağış ihtimaline işaret ediyor. Sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir gün, ancak sıcaklığa bağlı sağlık risklerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

1 EYLÜL 2025, PAZARTESİ

Yeni ayın ve haftanın ilk günüyle birlikte hava durumunda belirgin bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin iç ve güney bölgeleri hâlâ sıcak ve güneşli kalmaya devam ederken, Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yağışlar başlıyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, bölgedeki sıcaklıkların bir miktar düşmesine neden olacak. Diğer bölgeler için ise sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor ve özellikle Güneydoğu'da termometreler 40°C'nin üzerinde ölçülmeye devam ediyor.

2 EYLÜL 2025, SALI

Pazartesi günü başlayan yağışlar, Salı günü de Karadeniz'in doğusunda etkili olmaya devam ediyor. Bu bölgede yer yer gök gürültülü sağanaklar beklenirken, hava sıcaklıkları nispeten daha serin seyrediyor. Ülkenin geri kalanında ise sıcak ve güneşli hava etkisini koruyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar yüksek kalırken, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 30-35°C aralığında. Batıda rüzgarların da etkisiyle hava daha bunaltıcı olabilir.

3 EYLÜL 2025, ÇARŞAMBA

Hafta ortasına gelindiğinde, Karadeniz'deki yağışlı sistem etkisini yitirmeye başlıyor ve hava yeniden açıyor. Ancak yerel bulutlanmalar devam edebilir. Türkiye'nin büyük bölümünde ise sıcaklıklar, hafta başından beri olduğu gibi yüksek seyrediyor. Güneydoğu ve Akdeniz'de hava oldukça sıcak ve güneşli. Batı ve İç Anadolu'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ülke genelinde önemli bir hava olayı beklenmiyor.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

SABAH 06:00-12:00

Güne başlarken Türkiye'nin büyük bölümü açık ve güneşli bir havaya sahip. Sabah saatlerinde sıcaklıklar henüz yüksek seviyelere ulaşmamış olsa da, güneşin etkisiyle hızla artmaya başlıyor. Dikkat çeken bir nokta ise Adana, Osmaniye, Hatay ve çevresinde görülen bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlar. Bu bölgelerde yaşayanların güne yağışlı bir havayla başladığı anlaşılıyor. Ülkenin geri kalanında ise bulutsuz bir gökyüzü hâkim.

ÖĞLE 12:00-18:00

Öğle saatlerinde güneş tüm Türkiye'de etkisini artırıyor. Sıcaklıklar, özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belirgin şekilde yükseliyor. Haritadaki termometre simgeleri, bu bölgelerdeki sıcaklığın yüksek olduğunu gösteriyor. Sabah saatlerindeki yağışlı hava, Adana, Osmaniye ve Hatay çevresinde devam ediyor, hatta gök gürültülü sağanaklar daha da şiddetleniyor. Bu durum, öğle saatlerinde güneşe bağlı sıcaklık artışını kısmen önlese de, nemin etkisiyle hava bunaltıcı olabilir.

AKŞAM 18:00-24:00

Akşam saatlerinde hava durumu genel olarak sakinleşiyor. Öğle saatlerindeki yüksek sıcaklıklar düşüşe geçerken, gökyüzü büyük oranda bulutsuz hale geliyor. Adana, Osmaniye ve Hatay çevresindeki yağışlı sistem de etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Türkiye genelinde hava serinlemeye başlasa da, nemli bölgelerde hissedilen sıcaklıklar yüksek kalmaya devam edebilir.

31 AĞUSTOS 2025, PAZAR

GECE 00:00-06:00

Pazar gününe girerken gece saatlerinde Türkiye'nin tamamına yakını açık ve bulutsuz bir havaya sahip. Hava sıcaklıkları tüm bölgelerde düşüş gösteriyor. Sadece Hatay'ın güneyinde yerel ve hafif bir yağış görülüyor. Bu durum, Pazar gününe sakin ve serin bir başlangıç yapılacağını gösteriyor. Gece saatlerinde termometreler 20°C'nin altına inerek rahat bir uyku için uygun ortam sunuyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

son-dakika-afrikadan-sicak-hava-dalgasi-geliyor-meteoroloji-uyardi-termometreler-43-dereceyi-gorecek-1756535794717.jpg (849×479)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık