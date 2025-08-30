SON DAKİKA | Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

Akşam saatlerinde hava durumu genel olarak sakinleşiyor. Öğle saatlerindeki yüksek sıcaklıklar düşüşe geçerken, gökyüzü büyük oranda bulutsuz hale geliyor. Adana, Osmaniye ve Hatay çevresindeki yağışlı sistem de etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Türkiye genelinde hava serinlemeye başlasa da, nemli bölgelerde hissedilen sıcaklıklar yüksek kalmaya devam edebilir.

31 AĞUSTOS 2025, PAZAR

GECE 00:00-06:00

Pazar gününe girerken gece saatlerinde Türkiye'nin tamamına yakını açık ve bulutsuz bir havaya sahip. Hava sıcaklıkları tüm bölgelerde düşüş gösteriyor. Sadece Hatay'ın güneyinde yerel ve hafif bir yağış görülüyor. Bu durum, Pazar gününe sakin ve serin bir başlangıç yapılacağını gösteriyor. Gece saatlerinde termometreler 20°C'nin altına inerek rahat bir uyku için uygun ortam sunuyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık