SON DAKİKA | Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!
Türkiye'nin büyük bir bölümü, önümüzdeki beş gün boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, termometreler özellikle Güneydoğu'da 40°C'yi aşacak. Ancak, bu yakıcı sıcağa karşı en büyük sevindirici haber, beklenen yağışlarla birlikte Doğu Karadeniz Bölgesi'nden geliyor.
Türkiye, Eylül ayına da adeta yazdan kalma sıcaklarla giriş yapıyor. İç Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Özellikle Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman gibi şehirlerde termometrelerin 40°C'yi aşması bekleniyor. Bu durum, özellikle şehir hayatının yoğun olduğu bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları güneş çarpması, sıcak bitkinliği ve dehidrasyon gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı uyarıyor.
SICAKLIK UYARISI: RİSK ALTINDAKİ BÖLGELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Meteoroloji kaynakları, önümüzdeki günlerde konfor sıcaklığının oldukça düşeceğini ve özellikle öğle saatlerinde (11:00-16:00) mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu saatlerde güneşin en dik açıyla geldiği ve UV ışınlarının en yoğun olduğu biliniyor.