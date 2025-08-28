SON DAKİKA… Ağabey yardım et! Diyarbakır’da korku dolu anlar: Ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı!
SON DAKİKA… Diyarbakır’da esnaf Ahmet Arslan iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etti. Çocuğun “Ağabey yardım et” sözü üzerine duruma müdahale eden Arslan, şüpheliyle yaşadığı arbedede 2 parmağını incitti. Arslan’ın küçük çocuğu kurtardığı anlar, güvenlik kamerası ile kaydedildi.
SON DAKİKA… Merkez Yenişehir ilçesinde Lise 1. Sokak'ta dün esnaf Ahmet Arslan (42) iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etti.
Arslan'ın sözlü müdahalesiyle çocuk, şüphelinin elinden kurtularak, olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı, Arslan'ın iki parmağı incindi. Olayı öğrenen aile üyeleri de polise şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Polis, çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"AĞABEY YARDIM ET" FERYADINI DUYUNCA...
Arslan, yaptığı açıklamada, 5 yıldır aynı sokakta esnaf olduğunu, dün arkadaşıyla telefonla konuştuğu sırada bir şüphelinin çocuğu kucaklamaya ve ağzını kapatmaya çalıştığını gördüğünü söyledi. Duruma müdahale etmek için telefonunu kapattığını kaydeden Arslan, şunları kaydetti:
"Çocuk, 'Ağabey beni kurtar.' diye seslendi. Ben de hemen telefonu kapattım. Çocuk can havliyle şüphelinin elinden kurtulup koşmaya başladı. 'Sen kimsin?' diye sordum, 'Amcasıyım' dedi. Müdahale etmeye başladım. Oradaki kargaşada iki parmağımı incittim. Olay sürdü. Esnaf arkadaşlarım konuya hakim olmadığı için onlar da yardım etmedi. Şüpheliyi caddeye kadar kovaladım. Bağırmaya başladım, 'Çocuk kaçırıyor. Çocuk benden yardım istedi. Sizden rica ediyorum. El birliğiyle bunu yakalayıp emniyette teslim edelim.' dedim ama kaçtı."