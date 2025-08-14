SON DAKİKA | AK Parti, bugün yaş gününü kutluyor! 24 yılın hikayesi anlatılacak
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39’uncu partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 24’üncü yılını bugün gerçekleştirilecek etkinlikler ile kutlayacak. Kutlama programı, "24 Yılın Hikayesi Birlik ve Kardeşliğin Türkiye’si" sloganıyla gerçekleştirilecek. Kutlamalar sırasında ise 5 belediye başkanının AK Parti’ye katılacağı öğrenildi.
24 YILIN HİKAYESİ ANLATILACAK
'24 Yılın Hikayesi Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si' sloganı ile kutlamaların gerçekleştirileceği öğrenilirken, kutlamalar kapsamında AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren verdiği mücadeleyi anlatan bir belgesel film ile paylaşılacak.
5 BELEDİYEDEN KATILIM OLMASI BEKLENİYOR
Kutlama programında AK Parti'ye yeni katılımlarında gerçekleşeceği öğrenildi. 5 Belediye Başkanı'nın katılması beklenen programda, 2 CHP'li, 2 İyi Partili ve 1 bağımsız Belediye Başkanının bugün gerçekleştirilecek programda rozetlerinin Cumhurbaşkanı tarafından takılması bekleniyor.