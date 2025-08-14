SON DAKİKA | AK Parti, bugün yaş gününü kutluyor! 24 yılın hikayesi anlatılacak

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 24 yıldır 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ettiğini kaydederek, "24 ayar altın değerindeki doğum günümüzü kutlayacağız. Cumhurbaşkanımız burada 24'üncü yaşı kutlayan özel bir değerlendirme yapacaktır.

Ancak şunu söylemek gerek, AK Parti 24 yaşında olsa da 18 yaşında enerjisiyle yoluna devam ediyor. AK Parti sadece bir siyasi hareket değil bir millet hareketi. 25'inci yıla kadar ilk kez biz bir yıllık çalışma sürecine gireceğiz" şeklinde konuştu.