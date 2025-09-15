SON DAKİKA... AK Parti’ye katılan Özlem Vural Gürzel’e hakaretler yağdırmıştı: CHP Beykoz İlçe Gençlik Kolları Emre Mert Kılıç gözaltında!

CHP Beykoz İlçe Gençlik Kolları Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti’ye katılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’e sosyal medyadan hakaretler yağdırdı. Kılıç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “kamu görevlisine hakaret” suçundan gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 08:51 Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 09:17

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, 13 Eylül 2025'te kendisine yönelik sosyal medya paylaşımları sebebiyle Emre Mert Kılıç'tan şikâyetçi oldu. Gürzel, Kılıç'ın kişisel hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını, hakaret ve iftirada bulunduğunu ifade etti.

"YAKIŞIR SANA ÖZLEM" İfade tutanağına göre Gürzel, Kılıç'ın yaptığı paylaşımlarda "Yakışır sana Özlem", "Neler söylüyorum sana Z'lik adası", "Seçmenin emaneti hiçe sayılarak ihanet ederek aldığın görevden istifa et" ve "Kırıntı unutan ve haysiyetini kaldıysa Beykozlu hemşehrilerim adına derhal görevinden istifa et" gibi sözler sarf ettiğini belirtti.