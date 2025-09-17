SON DAKİKA… Akran zorbalığı az kalsın öldürüyordu: Liseli genç 8 metre yükseklikten betona çakıldı!
SON DAKİKA… Akran zorbalığı faciayla bitecekti… İzmir Buca’da 9. sınıf öğrencisi S.K., okul arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken iddiaya göre ayaklarından itildi. 8 metre yükseklikten betona çakılan ve ölümden dönen gencin anlattıkları tüyler ürpertti.
SON DAKİKA… Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 15.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'ndeki Buca Atatürk Spor Lisesi'nde meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi S.K. (15), sınıf arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken iddiaya göre ayaklarından itilerek pencere önündeki gaz beton üzerine düştü.
Burada mahsur kalan S.K., içeriye girmeye çalışırken bastığı gaz betonun çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bahçedeki masanın üzerine düşerek yere savruldu. Olayı gören öğrenciler büyük panik yaşadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nin yapılan kontrollerinde kolunda parçalı kırık olduğu belirlendi. Ameliyat edilen S.K., taburcu edildi.
YAŞADIĞI KABUSU ANLATTI: ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ
Yaşadıklarını anlatan 15 yaşındaki S.K., arkadaşı S.E.S.'nin kendisinden özür dile dilemediğini söyledi. S.K., "Kız arkadaşımın yanına gitmiştim, pencerenin kenarında oturuyordum. Arkadaşım şaka olsun diye beni ayaklarımdan itti, çatı gibi bir yere düştüm. Pencereyi kapattı, aç deyince açmadı. Diğer camdan içeri girmeye çalışırken bastığım gaz beton kırıldı ve aşağı düştüm. Masanın üzerine düştüm, bank ya da betonun üzerine düşseydim daha kötü şeyler olabilirdi. O arkadaşım yanıma gelmedi, sonra sosyal medyadan bana yazdı, 'Şikayetçi olma' dedi ama biz şikayetçi olacağız, özür de dilemedi" ifadelerini kullandı.