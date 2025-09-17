SON DAKİKA… Akran zorbalığı az kalsın öldürüyordu: Liseli genç 8 metre yükseklikten betona çakıldı!

"KİMSE BİZİ ARAMADI, SORMADI…"

Yeğeni S.K.'nin ölümden döndüğünü anlatan Zehra Külcüler, olay sonrası karşı taraftan kimsenin kendilerini aramadığını da belirtti. Külcüler, "Ben Sami'nin halası oluyorum. Babasını okul aramış. Babası direkt beni aradı. Hızlıca okula gittim. Baktım beni jandarma bekliyor. Şaşırdım zaten, ne dedi. Müdür demiş ki, 'Ufak bir kaza.' Sonra geldim baktım ambulansla iniyor. Seyfi Demirsoy Hastanesine gittik. Kolunda parçalı bir kırık olduğunu öğrendik. Kemik dağılması olmuş. Ondan ameliyat olduk. Bu süreçte o çocuğun ailesinden hiçbir kimse gelmedi bize. O günden beri de bizi hiç aramadılar. Daha sonra şikayetçi olacağımı duyunca aradılar. Arayınca ben de 'Mahkemede görüşürüz' dedim. Şu an benim yeğenim ölmüş de olabilirdi. Biz şikâyetçi olduk. Sonra abim çocuk cezaevine girmesin diye geri aldı. Ama biz bu kadar büyük bir ameliyat geçireceğini bilmiyorduk çocuğun. Hadi dedim de ifademizi geriye arayacağız. Ama karşı taraf yani bizi aramadı, etmediği için biz şikâyetçi olacağız." ifadelerini kullandı.