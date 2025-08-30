SON DAKİKA… Aksaray’da Yılmaz Atak damadı Uğur Deniz’i katletmişti! Cinayet öncesi dikkat çeken paylaşım: O kan akacak!
SON DAKİKA… Aksaray’da 59 yaşındaki Yılmaz atak, kızıyla boşanma aşamasında olduğu damadı Uğur Deniz’i 9 el ateş ederek katletti. Atak tutuklanırken, ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Öldürülen damadın boşanma sürecinde hem sosyal medya hesaplarından hem de telefonla veya mesaj atarak sık sık eşine ve kayınpederine tehditler yağdırdığı iddia edildi!
SON DAKİKA… Korkunç cinayet 28 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde yaşandı. Yılmaz Atak 2 yıldır kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'i çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Atak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BULUŞMAYA ÇAĞIRIP HAKARET ETMİŞ
Yılmaz Atak ifadesinde, boşanma sürecinde damadının kendisini ve ailesini sürekli rahatsız ettiğini, hem sosyal medyadan hem de telefonla mesaj çekerek hakaret ve tehdit ettiğini ileri sürdü. Atak'ın bu tehdit ve hakaretler nedeniyle defalarca kez suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Yılmaz Atak ifadesinde, "Boşanma aşamasında kızıma, torunlarıma ve bana yapmadığı zulüm kalmamıştı. Beni konuşmak için aşağıya çağırdı.
Ben de tatsızlık çıkmasın diye aşağıya indim. Alkollüydü ve ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Ben de, 'Yukarıda çocukların var. Böyle yapma hadi yoluna git' dedi. Buna rağmen hakaretlerine devam etti. Böyle olunca eve gitmek için arkamı döndüm. Üzerine yürüyünce korkutmak amaçlı birkaç kez ateş ettim" dedi.