SON DAKİKA... Alkollü kadın sürücü trafiği birbirine kattı! Polis dakikalarca ikna edemedi: Bu magandalık ne ya!

1,12 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI!

Yapılan kontrolde kadın sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kadın sürücü cezai işlemler için araçtan indirildi. Ceza kesileceğini öğrenen Miyase C., yakalanmadan önce kendisini "Bu şekilde araç kullanamazsın" diye uyaran bir başka sürücüyü polis memuruna şikayet etti. Sürücünün kendisine, "Bu şekilde araba kullanmayın. Ben düzgünce kullanabiliyorum aracımı, siz dikkat edin ben dikkat edeyim hiçbir sorun yaşamayacağız" diyen Miyase C., "Adam bana diyor ki, 'Sen alkollüsün, ben seni şikayet edeceğim. Bu şekilde araç kullanamazsın.' Bu magandalık ne ya, Türkiye'de yaşıyoruz biz" deyip uyaran sürücüyü maganda diye şikayet etti.