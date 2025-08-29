SON DAKİKA... Alkollü kadın sürücü trafiği birbirine kattı! Polis dakikalarca ikna edemedi: Bu magandalık ne ya!
Aksaray’da alkollü kadın sürücü polise zor anlar yaşattı. Denetimler sırasında yapılan kontrollerde 1.12 promil alkollü olarak direksiyon başında yakalanan Miyase C.'nin ehliyetine 6 ay el konulduğu açıklandı. Alkollü kadının yaptığı savunma şaşkınlık yarattı. İşte o dakikalar...
Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Tiyatro Kavşağı istikametine seyreden 52 EC 450 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Miyase C. (22) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri, sürücüye alkol metre ile ölçüm yaptı.
1,12 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI!
Yapılan kontrolde kadın sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kadın sürücü cezai işlemler için araçtan indirildi. Ceza kesileceğini öğrenen Miyase C., yakalanmadan önce kendisini "Bu şekilde araç kullanamazsın" diye uyaran bir başka sürücüyü polis memuruna şikayet etti. Sürücünün kendisine, "Bu şekilde araba kullanmayın. Ben düzgünce kullanabiliyorum aracımı, siz dikkat edin ben dikkat edeyim hiçbir sorun yaşamayacağız" diyen Miyase C., "Adam bana diyor ki, 'Sen alkollüsün, ben seni şikayet edeceğim. Bu şekilde araç kullanamazsın.' Bu magandalık ne ya, Türkiye'de yaşıyoruz biz" deyip uyaran sürücüyü maganda diye şikayet etti.
"6 AY GİZLİ KAÇAK KULLANACAĞIZ"
"4-5 saat önce alkol kullandım. 1 tane bira, bünyem zaten zayıf, bir tane birayla bu kadar nasıl çıktı onu da anlamadım. 1.12'yi bilmiyorum yani anlam veremedim" diye konuşan Miyase C., cezai işlemler için geldiği polis otosu başında polis memurlarından ehliyetini istedi. "Benim ehliyetimi verin de bana lazım olur" diyen kadın sürücü, polis memurunun, "Ehliyetinize 6 ay el konuldu" demesi üzerine önce şaka zannedip, "Şaka yapıyorsunuz" dedi.