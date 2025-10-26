SON DAKİKA… Ankara’da 14 yaşındaki Hiranur alkolden zehirlenerek can vermişti: Son anları ortaya çıktı!
SON DAKİKA… Ankara’da ailelerinin haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki E.K.E.A. ile 14 yaşındaki arkadaşı Hiranur K.’dan kahreden haber geldi. Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan iki genç kızdan Hiranur hayatını kaybetti. Entübe edilen E.K.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Talihsiz kızın son anları ortaya çıkarken görgü tanığının anlattıkları dikkat çekti.
İddiaya göre, ailelerinin bir süredir haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki E.K.E.A. ile 14 yaşındaki arkadaşı Hiranur K., dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını söyledi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildiği, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kız çocuklarından Hiranur K.'nin ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenilmişti. Olayın gerçekleştiği sırada Çankaya'daki parkta bulunan Muhammed Buzlu ise kızların şahsi telefonunu kullanmaları için rica ettiklerini ve o anları anlattı.
"YUKARIDA BİRKAÇ ŞEYLER İÇİYORLARDI"
Parkın yakınında bir iş yerinde çalıştığını belirten Muhammed Buzlu, "Biz buraya arkadaşlarımla gelmiştik, oturuyorduk. 2 tane kız çocuğu, 14-15 yaşlarında. İlk önce biri geldi, siyah saçlı kız geldi. Çakmak istedi, bende olmadığını söyledim. Sonra yukarıya doğru çıktılar. Bir dakika sonra tekrardan geldiler. Benden telefonumu istedi. Dakikasının olmadığını, ailesine haber vereceğini söyledi. Ben de tamam olur kardeşim dedim. İlk önce aradılar, o aranan kişi açmadı telefonu. Sonra mesaj yazdılar.