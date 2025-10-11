SON DAKİKA… Ankara’da eski eşi başına silah dayayıp rehin almıştı: Talihsiz kadın yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı!
SON DAKİKA… Ankara Pursaklar’da D.S. eski eşi M.Ç. tarafından başına tabanca doğrultularak rehin alındı. 2 saat süren ikna çabası sonrası kurtarılan talihsiz kadın yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı.
Pursaklar ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda D.S., boşandıktan sora kimliğini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünün bulunduğu kaymakamlık binasından çıktığı sırada eski eşi M.Ç. tarafından rehin alındı. M.Ç., kaymakamlık binasının yanındaki boş araziye götürdüğü D.S.'nin başına tabanca dayayıp, tehdit etti. M.Ç., Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir'in de katıldığı ikna çabaları sonucunda silahı bırakıp, teslim oldu. Gözaltına alınan M.Ç., dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
'KARDEŞİMİN ARABASINI, OĞLUMUN ODASINI KURŞUNLADI'
D.S. ise koruma altına alındı. D.S., yaşadıklarını anlattı. D.S., M.Ç. ile ikinci evliliğini yaptığını, ancak 14 yıl süren evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Evlilik süresi boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım. 2018'de ayrı yaşamaya başladım. 2023'de darp olayı sonucu boşanma davası açtım. Çekişmeli boşanmaydı, 2 yıl sürdü. Bu süre boyunca tehditlerine devam etti. Bu 2 yıl süresince sadece beni değil, ailemi ve arkadaşlarımı ve hatta avukatımı da tehdit etti. Erkek kardeşimin arabasını kurşunladı. Şu an dava kapandı takipsizlikten dolayı. Ama o olduğunu biliyordum; çünkü öncesinde bunu yapacağına dair mesajlar yazıyordu bana. Eve giriş çıkış saatlerini takip ediyordu. Bildiğini yazıyordu.
TELEFON NUMARAMI DEĞİŞTİRDİM AMA…
Ondan 6 ay kadar sonra da oğlunun odasını kurşunladı. 'Eğer dönmezsen, tekrar benimle barışmazsan hepinizi öldüreceğim' diye mesajlar yazıyordu sürekli. Uzaklaştırma kararlarını ihlal ediyordu. Telefon numaramı değiştirdim. Ona da ulaştı. Gittiğimiz hastane kayıtlarına bile ulaşıyordu. 'Ben her şeyi bilirim' tarzında konuşuyordu ama sanırım bir uygulama üzerinden buluyordu bu bilgileri" dedi.