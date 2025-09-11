SON DAKİKA... Ankara'da Fatih Acacı'yı bıçaklayarak katletmişti: 15 yaşındaki cani hakkında karar!
SON DAKİKA... Ankara Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Açacı, kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Doğukan G. tarafından bıçaklanarak katledildi. Talihsiz genç toprağa verilirken Doğukan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 7 Eylül günü Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Fatih Acacı ile Doğukan G. arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Doğukan G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli Doğukan G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Doğukan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.