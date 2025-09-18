SON DAKİKA... Ankara’da feci olay! Emir Ali Gümüş daha 6 yaşındaydı: 13’üncü kattan betona çakıldı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emir Ali Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emir Ali'nin, oyun oynarken pencereye çıkıp aşağıya sarkarak düştüğü belirtilirken, polis, anne ve babasının ifadesine başvurdu.

KAHREDEN DETAY: DAHA 1 HAFTA ÖNCE...

Görgü tanığı apartman sakinlerinden Talip Yayabaşı, "Aşağı indiğimizde yerde yatıyordu zaten. Yukarıdan nasıl oldu bilmiyoruz, görmedik. Üzücü bir olay. Annesi üzgündü, sakinleştirmeye çalıştılar. İlkokula yeni başlamış. Yukarıda koridor var bizim, aşağı bakarken herhalde dengesini kaybetti. Biz evdeydik, hiçbir şey duymadık" dedi.