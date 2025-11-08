SON DAKİKA… Ankara’da iş arayan genç kadına akılalmaz tuzak! İşe giriş işlemleri yalanıyla cep telefonunu alıp…
SON DAKİKA… Ankara’da Hatice Türkel, internet sitesi üzerinden başvurduğu ilan sonrasında gittiği iş görüşmesinde kabusu yaşadı. İşe giriş işlemleri adı altında Türkel'in telefonunu Sezer ve Emrah ismindeki iki gencin yaptıkları şaşkınlık yarattı. İşte akılalmaz tuzağın ayrıntıları…
Ankara'da internet sitesi üzerinden başvurduğu ilan sonrasında iş görüşmesine giden Hatice Türkel, gittiği görüşmede dolandırıldı. İşe giriş işlemleri adı altında Türkel'in telefonunu alarak hesabını ele geçiren şüpheliler Türkel'in hesabındaki tüm parayı çekerek altın aldı.
Türkel'i işe alma bahanesiyle kandıran Sezer ve Emrah ismindeki iki dolandırıcı, genç kadına güven sağlayarak, telefonunu istedi. O esnada hesap bilgilerine uluşan dolandırıcılar, tüm parayı ele geçirdi.
Avukat Ahmet Haklıgör
Mağdur avukatı Ahmet Haklıgör, "Dolandırıcılar, iş arama sitelerine sahte ilanlar vererek iş arayan vatandaşlarla bir kafede görüşme ayarlıyorlar. Görüşme sırasında dikkat dağıtarak müvekkilimin cep telefonunu kısa süreliğine ellerine almışlar.