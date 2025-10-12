SON DAKİKA: Ankara'da skandal görüntü! Evini su basan vatandaştan Yavaş'a isyan! 'Konser yapma yaşanacak yer yap'

Ankara Sincan'da korkunç altyapı çilesi! Az yağışa rağmen kanalizasyon borusu bir evi pislikle doldurdu. Mağdur vatandaş Salih Kırsak: "Mansur Yavaş bu evde yaşar mı? Konser yapma, yaşanacak yer yap!" Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve ASKİ'ye altyapı ve ihmal tepkisi. İşte detaylar...

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından bir eve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) atık tahliye borusundan taşan sular doldu. Evini su bastığını gören Salih Kırsak, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerini arayıp yardım istediğini ancak kimsenin gelmediğini iddia etti. Evinin hali kötüleştikçe isyan eden Kırsak, kışın ne yapacağını bilmediğini söyledi.

"MANSUR YAVAŞ BU EVDE YAŞAR MI" Yaşadığı mahallenin tamamında altyapı problemi olduğunu söyleyen Salih Kırsak, "CHP belediyeciliği biraz daha az konser yapsa, 2 tane az sanatçı çıkartsa bir altyapı yapsa kanalizasyon yapsa evimizi bu şekilde pislik basmasa. Ben ASKİ ekiplerini aradım. Bana 'Yetkimiz yok Sincan Bölge ASKİ'yi arayın' dediler. Sincan Bölge ASKİ de aradığımda 'o nasıl bir ses tonu' diyerek bana efelik yaptı.