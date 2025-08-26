SON DAKİKA… Antalya’da Osman Karayel pansiyonda ölü bulunmuştu! Gerçeği duyan şok oldu: Meğer Rus eşi…

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinde Karayel'in ölmeden 3 gün önce Baraj Mahallesi'ndeki evinde, boşanma aşamasında olduğu Aısylu Akhmetshina ile tartışıp kavga ettiği, sonrasında eşi tarafından bıçaklandığı belirlendi. Kimseye haber vermeyen Karayel'in evden çıkarak ağabeyi Ali Karayel'in yanına gittiği, pansiyona girmeden önce karnını tuttuğu tespit edildi. Osman Karayel'in, durumu ağabeyine anlattığı ancak hastaneye gitmeyi kabul etmediği de öğrenildi.

'KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN OLDU'

Aısylu Akhmetshina ifadesinde, Osman Karayel ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "Senelerdir beni darbediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek yapmadığım bir şey" ifadelerini kullandı. Aısylu Akhmetshina, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.