SON DAKİKA… Antalya’da Osman Karayel pansiyonda ölü bulunmuştu! Gerçeği duyan şok oldu: Meğer Rus eşi…
SON DAKİKA… Antalya’da Osman Karayel’in kardeşinin kaldığı pansiyonun tuvaletinde cansız bedenine ulaşıldı. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Gerçek herkesi şoka uğrattı: Meğer Karayel’in Rus eşi Aısylu…
SON DAKİKA… Olay, 23 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Osman Karayel, Rus uyruklu eşi Aısylu Akhmetshina ile tartıştıktan sonra Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 561 Sokak'ta yer alan pansiyonda konaklayan ağabeyi Ali Karayel'in yanında kalmaya başladı. Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında markete giden Ali Karayel, pansiyona dönünce kardeşini odada göremedi.
Etrafa bakınan Karayel, koridorda bulunan tuvalette kardeşi Osman Karayel'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Osman Karayel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine pansiyona olay yeri inceleme, Cinayet Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde Karayel'in karın bölgesinde, birkaç günlük olduğu değerlendirilen 3 santimlik kesi yarası olduğu belirlendi. Osman Karayel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.