SON DAKİKA… Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal! Bakanlık harekete geçti: 3 kişi görevden alındı!

2 MÜDÜR VE 1 YARDIMCI GÖREVDEN ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.