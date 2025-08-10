SON DAKİKA | Avukat Rezan Epözdemir "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" suçlarından gözaltına alındı

Son dakika haberi: Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ve işyerinde arama yapılan, dijital materyallerine el konan avukat Rezan Epözdemir'in pasaportuna da dört ayrı suçlamayla tahdit konuldu.

Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ'ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.

Epözdemir'in sabah saatlerinde Londra'ya gitme hazırlığı yaptığı da iddia edildi.

CIA VE MOSSAD TOPLANTISINA KATILMIŞTI!

Avukat Rezan Epözdemir, CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masasında da görüntülenmişti. MOSSAD ajanı Dan Arbell'la yan yana, CIA elemanı Rubin'le aynı masada yer alan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da destek vermişti.