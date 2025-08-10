SON DAKİKA | Avukat Rezan Epözdemir "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" suçlarından gözaltına alındı
Son dakika haberi: Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ve işyerinde arama yapılan, dijital materyallerine el konan avukat Rezan Epözdemir'in pasaportuna da dört ayrı suçlamayla tahdit konuldu.
SON DAKİKA! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı | Video
Epözdemir'in sabah saatlerinde Londra'ya gitme hazırlığı yaptığı da iddia edildi.