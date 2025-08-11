SON DAKİKA... Avukat Rezan Epözdemir soruşturmasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 150 bin dolara tahliye sözü verdi!

Savcı C.Ç. ve Rezan bana, 150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu Nurbari Erşahin'e ilettim. Kendisi tahliye karşılığında 150 bin dolar rüşvet vermeyi kabul etti. Anlaşmamıza göre bu paranın 75 bin doları önce, kalan 75 bin dolar ise tahliyeden sonra verilecekti. Bu görüşmeden sonra C.Ç., 75 bin doları elden aldı. Parayı aldıktan sonra bana, aldığı parayı Rezan'a teslim etmek üzere ofisine gideceğini söyledi. WhatsApp mesaj kayıtlarında geçen, '75.000 şu an hazır, bende. Rezan'a haber vereyim' şeklindeki görüşme, bu paranın C.Ç. tarafından benden elden alınıp, Rezan'a teslim edilmesi hususuna ilişkindir. Bu paranın tamamı, tahliye karşılığında C.Ç. ve Rezan'ın ortaklaşa aldıkları rüşvet parasıdır" dediği öğrenildi.