SON DAKİKA... Avukat Rezan Epözdemir soruşturmasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 150 bin dolara tahliye sözü verdi!
SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. 'Rüşvet vermek', 'Siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne yardım' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Epözdemir’in Londra’ya gitme hazırlığı yaptığı anlaşıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren A.D.'nin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İşte detaylar…
SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü 2 ayrı soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 'Rüşvet vermek', 'Siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne yardım' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Epözdemir'in evinde ve Levent'teki ofisinde Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince arama yapıldı. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren A.D. isimli kişinin, savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.
'50 BİN EURO RÜŞVETLE ARAÇ ŞERHİ KALDIRILDI'
Tanık A.D.'nin ifadesinde, "2017 - 2018 yıllarında kamuoyunda 'Change araç dosyası' olarak bilinen operasyonda şüpheli sıfatım bulunduğu için 7 aracıma el konulmuştu. Bu araçlardan biri resmi prosedüre uygun şekilde ithal edilmişti. Yani bu dosya ile alakası yoktu. Bu süreçte dosyanın savcısı C.Ç olarak değişti. C.Ç'den araçların üzerindeki şerhin kaldırılarak tarafıma teslimi hususunda talepte bulundum. C.Ç talebimi reddedince en azından dosya ile alakası olmayan, resmi prosedüre uygun şekilde ithal edilmiş aracımın tarafıma teslimini talep ettim.