Son dakika | AYM o başvuruyu reddetti: CHP’nin ’Olağan Kurultay’ında yeni gelişme...

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 12 kişi hakkında açılan davada "görevsizlik" vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermiş, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin de "görevsizlik" kararı üzerine dosya istinafa taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi ise dosyanın "asliye ceza mahkemesinde görülmesine" ilişkin kesin karar vererek, dosyayı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ise "görevsizlik"le ilgili yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için AYM'ye başvurmuş ve davanın 4 Kasım saat 09.00'a bırakılmasını kararlaştırmıştı.